¡ÖÂ¾å¤¬¤ë¤Í¡¼¡×¤Î¤óàÂçË½¤ì¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÇúÈ¯¡×¡Ö¤¢¤é¤¢¤é¡Ä¤Ï¤·¤¿¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¤Ç¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯Ï¢È¯
¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¡Ö¤Î¤ó¡×¤¬¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¥¥Ã¥¯¤¹¤ëàÂçË½¤ì¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Î¼Ì¿¿¤«¤ÏÆæ¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹õ¤¤¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤Ç²¿¤«¤Ë¤ï¤á¤¯¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¡£
¡¡àÈ×¾å¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼á¤Î½÷À´ý»Î¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡×(ABEMA)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂÐ¶É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ë½¤ì¤ëÈôÄ»¡£¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÍ¥²í¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖË½¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÇúÈ¯¡×¡ÖÍ·¤Ó¿´¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂ¾å¤¬¤ë¤Í¡¼¡×¡Ö¶ÛÄ¥´¶°î¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤È¤³¤Î½³¤ê¤ÎÉ½¾ð¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤é¤¢¤é¡Ä¤Ï¤·¤¿¤Ê¤¤¡ÄÂç³«µÓ¤è¤Í¤§¡Á(¾Ð)¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£