¡Ö¤¤Ã¤È¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×2·î¤ËÃ¦±±¡¢7·î¤Ë¼ê½Ñ¡Ä·üÌ¿¥Ý¡¼¥ºàÎáÏÂ¤Î¥â¥°¥é½÷»ÒáÃç¸¶¤Á¤¨¤Ë¡Ö¾Ç¤ê¤Ï¶ØÊª¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¥À¥ó¥¹¤â¤·¤¿¤¤¡×
¡¡àÎáÏÂ¤Î¥â¥°¥é(¥â¥Ç¥ë¡ß¥°¥é¥Ó¥¢)¤³¤È¡¢Ãç¸¶¤Á¤¨¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Îà·üÌ¿¥Ý¡¼¥ºá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2·î¤ËÃ¦±±¤·¡¢7·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é4¥ö·îÈ¾·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÉÔ¼«Í³¤Ê±¦¼ê¤ò¤À¤é¤ó¤È²¼¤²¤Æº¸¼ê¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡·Ð²á¤ÏÎÉ¹¥¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½Ð¾ì¤Ï¸«Á÷¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁá¤¯¶Ú¥È¥ì¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¡ª¡¡Á°¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¥À¥ó¥¹¤â¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö¾Ç¤ê¤Ï¶ØÊª¤À¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÌµ»ö²óÉü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¤Ã¤ÈÁ´¤Æ¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ãç¸¶¤Ï172¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£¥¸¥ã¥Ñ¥óÆüËÜÂç²ñ¥â¥Ç¥ëÉôÌç¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âº£Ç¯¤Îà¥Ñ¥ê¥³¥ìá¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£