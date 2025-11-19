À¾Éð2Ç¯ÌÜ¤ÎÀ®ÅÄÀ²É÷¤¬·ÀÌó¹¹²þ¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿ÀÀï¤Ç¤Î¼«¸ÊºÇÂ®156¥¥í·×Â¬¤Ë¼ê±þ¤¨¡¡¡Ö1·³¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉð´ï¡×¤ÈµåÃÄ¤âÉ¾²Á
¡¡À¾Éð¤ÎÀ®ÅÄÀ²É÷¡Ê¤Ï¤ë¤»¡Ë¤¬19Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î650Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡2Ç¯ÌÜ¤ÎÀ®ÅÄ¤Ï¡¢¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿1Ç¯ÌÜ¤ËÂ³¤º£µ¨¤â1·³¡¢2·³¤¢¤ï¤»¸ø¼°Àï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¼«Ê¬¤Î·Á¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¤Î156¥¥í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤«¤é¤â¡ÖµåÂ®¤äÊÑ²½µå¤Î¥¹¥¥ë¤Ï1·³¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò¤â¤é¤¤¡¢3Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡°éÀ®2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¥ó¥¯¥ì¥¢¤Ï2·³Àï1»î¹çÅÐÈÄ0¼ºÅÀ¤Ç¸½¾õ°Ý»ý¤Î400Ëü±ß¡¢Æ±1Ç¯ÌÜ¤Çº£µ¨¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥Þ¥ë¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Î280Ëü±ß¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì·×²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î¸Å²ìµ±¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¡£¿·ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö119¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬µåÃÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë