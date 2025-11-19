料理家の和田明日香（38）が18日に放送されたBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。「ワイプ」について話した。

この日のゲストはタレントの勝俣州和。和田は「ちょっと勝俣さんに言いたかったことがあって…文句じゃないです。気づきを与えていただいたというか。テレビでワイプってあるじゃないですか、あれ何のためにあるんだろうってずっと思っていたんですよ」と疑問を投げかけた。

これに対し、勝俣は「俺も思っています、あれ最初に撮ればいいのにと思っています。笑ったり、感動したり。僕しゃべっちゃうんですよ、VTR見ながら。だからすごく邪魔しているんじゃないかなと思うんですよ」と回答した。

続けて和田は「ある日、家で相撲中継を見てたんですよ、そしたら左端にずっと勝俣さんが写っていて、つい見ちゃうんですよ。勝又さんの反応を。めっちゃ興奮してるとか、取組の前に隣に座ってる人と一生懸命おしゃべりされていて、それをつい見ている自分がいて“これワイプじゃん！”と思ったんですよ」と回想。その上で「凄い表情豊かに見ているのが勝俣さん。ここからの試合凄く注目しているんだなって私も見ておこうと思ったりとか、こっちも気持ちが盛り上がったり“あ、ワイプ必要だわ”って初めてそのとき思って」と明かした。

さらに、勝俣からは「凄い言われます。街を歩いていても“かっちゃん見てるとどういう取組だったのか凄く分かる”って。逆転したとか負けていた人がやっと勝ったとか」と声が上がった。