米大リーグ・ドジャースをワールドシリーズ連覇に導いたデーブ・ロバーツ監督が１９日、東京都内のホテルで記者会見し、日本人３選手をねぎらうとともに、佐々木朗希投手の起用法について言及した。

（デジタル編集部）

前日に「木下グループ」の新しいＣＭ撮影を行ったロバーツ監督。この日は、その発表会として、記者会見が開かれた。

ロバーツ監督は成長した選手を聞かれ、ワールドシリーズで３勝を挙げ、胴上げ投手となった山本由伸投手と即答。「１年目は慎重に登板管理をしたが、２年目は任せるようにした」と話し、「シーズン開始からワールドシリーズまで彼の成長は大きかった」と目を細めた。

もう一人、佐々木投手を挙げた。山本投手とは「全く違うタイプ」としながらも、５月のメジャー初白星後、長期離脱を経て、ポストシーズンの地区シリーズなどで好救援をした右腕について「若い選手で、違う形で成長をしてくれた」とねぎらった。来季の起用法については、「週１回の先発投手」を予定していることを明かし、「健康であってほしいし、力強さを維持してほしい」と語った。

ア・リーグのエンゼルス時代を含め、３年連続４度目のリーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた大谷翔平選手には、「おめでとう。誇りに思います」とメッセージを送ったことを明かした。さらに「毎晩毎晩、想像を超えたプレーをしてくれる最高の選手」とたたえ、「来季もＭＶＰとチャンピオンを目指して」と期待を込めた。