¡¡¡ÖÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¡¦¹â¹»¤ÎÉô¡¦·è¾¡¡¢¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ£±£±¡Ý£±¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤¬½éÍ¥¾¡¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼£±Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦´ä¸«µ±Úð¡Ê¤é¤¤¤»¡ËÅê¼ê¤¬£¸²ó£²¡¿£³¤ò£³°ÂÂÇ£±£±Ã¥»°¿¶£±¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾¡ÍøÌÜÁ°¤Î¶å²ó£²»à°ìÎÝ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÅÁÎá¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£´ä¸«¤ÏÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÆï¾ë´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÅÁÎá¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Åê¤²¤ë¤«¤¤á¤ÆÎÉ¤¤¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¤ÎµÈÅÄ¤¬¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÏÍèÇ¯¤Þ¤¿¿ÀµÜ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Æ±¤¸£±Ç¯À¸¤Ç¡¢ÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿µÈÅÄ½¨À®ÆâÌî¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆ±°Õ¡£ºÇ¸å¤Ï¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦ÅÏÊÕÎ®¡Ê¤ë¤¦¡ËÅê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬»î¹ç¤òÄù¤á¤ÆÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ÆÊ¡²¬Âç²ñ¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÇÀ¾ÆüËÜÂÐÂçÉÕ¤ËÂçÇÔ¡£¼«¿È¤âµß±ç¤Ç£±¡¿£³¤ò£³¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï·ë¹½¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤É¤ó½¤Íå¾ì¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¿ÀµÜ¤Î·è¾¡¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤âÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡££±²óÍ¥¾¡¤·¤¿¤À¤±¤¸¤ãËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½Õ¤â²Æ¤âÁ´Éô¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¡£ÌÜ²¼¤ÎÌÜÉ¸¤Ï½Ð¾ì¤¬³Î¼Â¤ÎÍè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä£Ö¡£Íê¤â¤·¤¤£±Ç¯À¸¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£