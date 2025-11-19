千葉テレビ（チバテレ）は19日、29日午後2時からフクダ電子アリーナで行われる、サッカーJ2ジェフユナイテッド市原・千葉の今季最終戦・FC今治戦を生中継すると発表した。メインチャンネルで午後2時から（ミライチャンネルでは同4時30分から）放送。実況は、チバテレ「モーニングこんぱす」（月〜金曜午前6時45分）月・火曜MC、夏の人気番組「高校野球ダイジェスト」MCでおなじみのフリーアナウンサー桑原秀和（40）が担当。解説はジェフOBでクラブユナイテッドオフィサーを務める、元日本代表MF佐藤勇人氏（43）が務める。また、チバテレのジェフ応援番組「WIN BY ALL！」（毎月第4日曜午後7時30分）MCの「僕が見たかった青空」メンバーの青木宙帆（22）も、ゲスト出演する。

千葉は第36節終了の9日時点で、3位のRB大宮アルディージャと勝ち点63で並ぶJ1昇格プレーオフ圏内の4位につける。自動昇格圏の2位V・ファーレン長崎との勝ち点差は3で、23日の第37節はアウェーで16位の大分トリニータと対戦するが、結果次第ではJ1自動昇格の可能性も残す。

その状況を受けて、チバテレは最終戦の生中継に踏みきり、解説にクラブのレジェンドの佐藤氏を招く。同氏自身、現役時代の17年には、最終節までの怒濤（どとう）の7連勝で、クラブと自身にとって4度目のJ1昇格プレーオフに滑り込みながら、双子の弟のFW寿人が所属した名古屋グランパスと準決勝で対戦し、アウェーで2−4で敗れた。千葉が09年にJ2に降格した当時、同氏は京都サンガに所属していたが、10年に復帰し、19年に引退するまでジェフで戦ってきた。17年ぶりのJ1復帰へ全てを懸けて戦う熱戦で、佐藤氏がどのような解説を務めるかにも注目だ。