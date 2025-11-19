◆女子プロゴルフツアー 大王製紙エリエールレディス プロアマ戦（１９日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）

メルセデス・ランキング１位の佐久間朱莉（大東建託）が１９日、プロアマ戦で最終調整し、王手をかけている年間女王に向けて抱負を語った。

前週の伊藤園レディスは優勝なら無条件で女王が決まる一戦。最終日は１打差２位で出て前半をトップで折り返したが、後半にスコアを落とし、７２と伸ばせず８位で終えた。「心のどこかで先週決めたいとの思いがあった中でプレーしていたのではないかと思う。イライラはしてしまった」と振り返り、「あと２試合しかないので、ゴルフを楽しんでやりたい」と力を込めた。

ランク２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）と６７８・９７ポイント差。今大会は２５位以内に入れば、次週の最終戦・ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯（２７〜３０日、宮崎・宮崎ＣＣ）を残して４００ポイント以上の差がつき、初の女王が決まる。

佐久間は「先週は結果を気にしすぎてイライラしてたし、もったいないゴルフをしてしまった。ゴルフの内容が良ければ結果もついてくるので、そこに集中したい」と抱負。予選落ちした場合も、神谷の成績次第で女王が決まるが「せめて最終日まではいたい。テレビで（年間女王が）決まったんだとなるのは嫌なので、現場にはいたい。（報道陣の）皆さんと直接話せるように頑張ります」と笑顔を見せた。