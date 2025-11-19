Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥·¡¼¥º¥ó2½Ð±é¤ò½ËÊ¡ 9¤Ä¤Îµ¹æ¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/19¡ÛSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬11·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Disney+ ¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëFX¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÌÜ¹õÏ¡¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Îº´µ×´Ö¤¬°úÍÑ ÌÜ¹õ¤ÎÀ¤³¦Åª¥É¥é¥Þ½Ð±é¹ðÃÎ
Æ±ºî¤ËÌÜ¹õ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª ¤¦¤Á¤ÎÏ¡¤¬¡Ø¡ôSHOGUN ¾·³¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¾¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿³¤³°±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªÏ¡¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
https://twitter.com/modelpress/status/1990766383207182342
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡×¡ÖÃç´Ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤ÎÂº¤¤¡×¡Ö¡È¤¦¤Á¤ÎÏ¡¡É¤ËÎÞ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÅþÃå¡£¤Þ¤¿º´µ×´Ö¤ÏÊ¸¾Ï¤Ç¡Ö¡ª¡×¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ô¤ÈÆ±¤¸9¤Ä»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¡ª¤¬9¤Ä¤Ç´¶Æ°¡×¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â9¿Í¤Îå«¤ÏºÇ¶¯¤À¡×¡Ö9¿ÍÊ¬¤Î¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àï¹ñ¤ÎÆüËÜ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¯¥é¥Ù¥ë¤Î¾®Àâ¡ÈSHOGUN¡É¤¬¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î¸¶°Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Þ¡¼¥¯¥¹¤ä¡¢¿¿ÅÄ¤é¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÀ½ºî¿Ø¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼»±²¼¤ÎFX¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢¤½¤Î½Å¸ü¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡ÖÂè76²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ë¤Æ»Ë¾åºÇÂ¿18ÉôÌç¤òÀ©ÇÆ¡£¤µ¤é¤ËÂè82²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤Ï4ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Á´ÊÆ³Æ¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
ÌÜ¹õ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖÏÂÃé¡Ê¤«¤º¤¿¤À¡Ë¡×Ìò¡£¸«»ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤ò¼Í»ß¤á¤¿ÌÜ¹õ¤Ï¡ÖÇ°´ê¤ÎSHOGUN¤Ø¤Î»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢SHOGUN¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÂçÀÚ¤ËËÍ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤òÇÁ¤«¤»¤ë¡£¾Ü¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤äÀßÄê¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤ÀÈó¸øÉ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÌÜ¹õ¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ï¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÆ°²è¤Ë¤ÆÈ¯É½¡£Snow Man¤Ï¡¢5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼½ªÎ»¸å¡¢ÌÜ¹õ¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç°ì»þÅª¤Ë8¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡º´µ×´ÖÂç²ð¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤ò½ËÊ¡
¢¡º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¢¡ÌÜ¹õÏ¡¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥·¡¼¥º¥ó2½Ð±é·èÄê
