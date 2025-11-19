窪塚洋介の妻PINKY、娘と作った手作りお菓子公開「美味しそう」「健康的」の声
【モデルプレス＝2025/11/19】ダンサーのPINKYが11月18日、自身のInstagramのストーリーズを更新。子どもとのお菓子作りの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】国民的俳優の妻「健康的」焼き目のついた手作りお菓子
PINKYは「お菓子作りはお休みの日に本当に良いアクティビティ」と写真を投稿。子どもが紫のエプロンをつけ、ボウルに入った生地を泡だて器で楽しく混ぜている姿を披露した。秋の定番「お芋のケーキ」をグルテンフリーで作り上げている。
この投稿に「娘さんのお菓子食べたい」「パパにあげるのかな」「健康的」「美味しそう」などとコメントが集まっている。
窪塚は2003年に一般女性と入籍し、同年10月に第1子となる愛流が誕生。2012年に離婚し、2015年12月にPINKYと再婚。2017年6月、PINKYとの間に第2子となるあまとちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
