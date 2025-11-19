「TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）」が17日、東京ドームシティで行われた「TOKYO SNOW DOME CITY」の点灯式に登壇した。

カウントダウンで点灯するとシャボン玉が飛び、アイドルのキラキラ感が倍増した。15日のベルーナドームを皮切りにドームツアーがスタート。来年1月には東京ドームで公演も控えている。

BEOMGYU（ボムギュ）は「やっぱり東京ドームは特別な場所ですし、来年の公演もとても楽しみに楽しみにしています」とコメント。東京ドームで楽しみたいことについて聞かれると、TAEHYUN（テヒョン）は「僕たち5人みんな温泉が好きなのですが、室内温泉があると聞いたので、みんなでのんびり楽しんでみたいです」と笑顔で語った。

TOMORROW X TOGETHERはHYBE傘下のBIGHIT MUSICに所属する5人組グループで、BTSの後輩として2019年に結成。昨年、NHK紅白歌合戦に出場し、日本での認知度も一気に広まった。

「BTSの後輩だけにブランド力はもちろん、ビジュアル、ダンスどれをとっても優秀、何より人柄、グループ仲の良さが評価されています。今回はHYBEグループからILLITが出場し、席を譲った形と言われておりますが、ドーム公演を開催するほど人気は上がっています。日本のボーイズグループに不祥事が浮上しているだけに、ますますHYBEの価値が高まっています」（K−POPライター）。

先月、JO1メンバーの1人がオンラインカジノで、もう一人がME:Iのメンバーとの二股交際疑惑を報じられ活動休止に。紅白に出場できなかった要因にもなっているともっぱら。まさにボーイズグループ戦国時代の様相で、パーフェクトアイドルTXTはBTSに続く世界的アイドルの階段を上っている。

