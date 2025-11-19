群馬県内でも相次ぐクマの目撃を受け、関東管区警察局と県警吾妻署は１７日、上空からドローンでクマを確認する実験を中之条町で行った。

今後も実験を続け、見回り活動などで活用できるか検討するという。

調査はＪＲ中之条駅から北西に約８６０メートルの空き地で行われた。周囲には林がある一方で、吾妻中央高校や中之条小学校に近く、児童生徒の通学路もある。同署によると、付近では４日と８日にクマの目撃情報があった。

調査には、同局の技官と署員ら計１０人が参加。高さ５０メートルまでドローンを１０分間ずつ計５回飛ばし、映像や熱反応でクマがいるか確認した。空き地から林の方向へ約５００メートルの範囲を重点的に調べたが、この日は出没は確認されなかった。

同局によると、クマの調査でドローンを使うのは、県内では１０月の安中市に次いで２例目。一方、操縦には高い技術が必要で、署ごとに専門人材をすぐに配置するのは困難だという。

同局広域調整部の竹田利之調査官は「クマ被害は喫緊の課題。今後も警察署の要請に応じて対応し、技官の経験値を高めていきたい」と話した。