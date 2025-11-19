スパーズに痛手…ウェンバンヤマに続いてステフォン・キャッスルも最低1～2週間の離脱

11月19日（現地時間18日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、ホームのフロストバンク・センターでメンフィス・グリズリーズと対戦。オールスタービッグマンのビクター・ウェンバンヤマを左ふくらはぎ負傷で欠くチームは、ザック・イディーとセドリック・キャワードにそれぞれ11本を奪われるなど、リバウンド数で38－59と大差をつけられた。

それでも、1点ビハインドで迎えた最終クォーターにグリズリーズのフィールドゴール成功率を25.0パーセント（6／24）に抑えて14得点に封じ、同点6度、リードチェンジ19度を記録した一戦を111－101で制して2連勝とした。

スパーズではディアロン・フォックスがゲームハイの26得点に3アシスト2スティール、ハリソン・バーンズが23得点5リバウンド3アシスト、ケルドン・ジョンソンが18得点7リバウンド2スティール、デビン・バセルとケリー・オリニクがそれぞれ10得点を記録。

3試合連続の24得点超えとなったフォックスの活躍もあり、スパーズは19日を終えて10勝4敗と勝ち越しに成功。ただ、スパーズはディラン・ハーパー（ふくらはぎ）、ウェンバンヤマに加えてもう1人の主力が戦線離脱に。

17日に行われたサクラメント・キングス戦の前半で左股関節を痛めた影響で、後半に出場できなかったステフォン・キャッスルが、左股関節屈筋の損傷により、1～2週間後に再検査することになると19日に『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報道。

昨シーズンの新人王は、今シーズン開幕から先発ガードに入っていて、13試合で平均17.3得点5.8リバウンド7.5アシスト1.7スティールを残していた。スパーズはキャッスルに代わってジュリアン・シャンペニーを先発起用し、グリズリーズ戦に勝利した。

とはいえ、ローテーション入りする新人ハーパー、チームトップの平均26.2得点12.9リバウンド3.6ブロックに4.0アシスト1.1スティールを誇るウェンバンヤマ、キャッスルも離脱しただけに、スパーズにとっては苦しい戦いをしいられることになりそうだ。