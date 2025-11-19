　日本サッカー協会(JFA)は19日、今月下旬の国内活動に参加する日本女子代表(なでしこジャパン)のメンバーを発表した。29日に長崎市のPEACE STADIUM Connected by SoftBankで、FIFAランク9位のカナダ女子代表と対戦する。

　MF長谷川唯(マンチェスター・シティ)やMF長野風花(リバプール)ら常連組に加え、夏のE-1選手権に参加していたMF成宮唯(INAC神戸レオネッサ)、MF吉田莉胡(INAC神戸レオネッサ)がニールセン監督体制の常連組中心のチームに初参加となった。

　今年から新体制をスタートさせたニールセン監督体制は、初陣となったシービリーブスカップこそ3連勝で初優勝したものの、その後は国際親善試合6試合で4敗2分。国内組中心で臨んだ夏のE-1選手権は1勝2分という成績を残したが、勝ち切れない試合が続いている。

　来年3月には2027年ブラジル女子ワールドカップのアジア最終予選も兼ねる女子アジアカップが開催される。今年最後の活動、そしてニールセン監督体制にとって4月以来2度目の国内での親善試合で、来年に向けた調整を行っていく。

■スタッフ

▽監督

ニルス・ニールセン

▽コーチ

狩野倫久

リア・ブレイニー

▽GKコーチ

西入俊浩

▽フィジカルコーチ

岡本隆吾

▽テクニカルスタッフ

小杉光正

見原慧

■選手

▽GK

1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)

12 平尾知佳(グラナダ)

23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)

▽DF

4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)

21 守屋都弥(エンジェル・シティ)

13 北川ひかる(エバートン)

2 遠藤優(ウエスト・ハム)

3 南萌華(ブライトン)

5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)

22 石川璃音(エバートン)

18 白垣うの(C大阪ヤンマーレディース)

6 古賀塔子(トッテナム)

▽MF

24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)

14 長谷川唯(マンチェスター・シティ)

16 三浦成美(ワシントン・スピリット)

10 長野風花(リバプール)

25 中嶋淑乃(サンフレッチェ広島レジーナ)

7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)

26 吉田莉胡(INAC神戸レオネッサ)

15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)

17 浜野まいか(チェルシー)

20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)

19 谷川萌々子(バイエルン)

▽FW

11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)

8 清家貴子(ブライトン)

9 植木理子(ウエスト・ハム)