B1経験豊富なエドワード・モリスがB3参戦…立川ダイスへ加入「とてもワクワクしています」

B3リーグに所属する立川ダイスは11月19日、エドワード・モリスと契約合意に至ったことを発表した。

現在41歳で帰化選手のモリスは、203センチ108キロのパワーフォワード。スペイン、オーストラリア、デンマークのチームを渡り歩き、2011－12シーズンに当時bjリーグの信州ブレイブウォリアーズで日本のキャリアを始めた。八王子トレインズでBリーグ開幕を迎え、2018－19シーズンに横浜ビー・コルセアーズへ移籍。通算6シーズンにわたって在籍し、最終シーズンの2023－24シーズンは宇都宮ブレックス、島根スサノオマジックでもプレーすると、2024－25シーズンは京都ハンナリーズで12試合に出場した。

B1通算299出場を誇るベテランはクラブを通じて「ダイスファンの皆さんこんにちは。皆さんのためにプレイできることにとてもワクワクしています。私の加入によって、さらなる経験をもたらし、チームを押し進めていけたらいいなと思っています。このチームでプレーする機会をいただき感謝しています」とコメントした。

なお、立川は第8節を終えて、9勝5敗で4位。22日、23日はホームのアリーナ立川立飛で山口パッツファイブと対戦する。