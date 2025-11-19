oops coolが、7thシングル「DownTownLove」を本日11月19日に配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。

本楽曲は、ちょっとした哀愁も感じさせるヒップホップビートに、ストーリーテリングとリアルな感情が交差するリリックが光る一曲。“うまくいかないことだらけ”の中で、それでも誰かを思い、誰かに傷つき、自分を保とうとする言葉たちが、等身大の痛みと優しさを描き出す。

MVでは、上京したばかりの4人が、週に一度のスカッシュを唯一の楽しみに過ごす日々を描いており、彼らの前に突如現れる“謎の新入り美女”をきっかけに、4人の間で芽生える恋心や揺れる友情が、都会ならではの気まずさとユーモアを交えつつ展開していく。

なおoops coolは、12月6日に神戸、7日に横浜にて行われる所属事務所 ROOFTOP主催のライブイベント『Meeting』に出演。同公演がグループにとって初のライブ出演となる。

（文＝リアルサウンド編集部）