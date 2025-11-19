一部週刊誌報道を経て…甲府DF山本英臣が活動停止「本人より活動自粛の申し出」
ヴァンフォーレ甲府は19日、同日よりDF山本英臣が活動停止することを発表した。
クラブは18日に「一部週刊誌報道について」と題した声明を発表。「この度の一部週刊誌における弊クラブ所属、山本英臣選手の報道に関して、クラブ関係者各位には、多大なるご迷惑をおかけ致しましたことについて、深くお詫び申し上げます」と謝罪していた。
そして、19日、「この度の一部週刊誌報道を経て、山本英臣選手本人からクラブに関係する皆様に迷惑がかからぬよう活動自粛の申し出があった事から、本日(19日)より活動停止することになりました」と発表している。
