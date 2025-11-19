TWICE¥¸¥Ò¥ç¤¬¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶ËþºÜ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ªËå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö²£´é¤¬»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎJIHYO¡Ê¥¸¥Ò¥ç¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤ä¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò´Þ¤á¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①TWICE¥¸¥Ò¥ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÎÌ¤Ë¡ª②③¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊËå¤È¤Î»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È
¢£TWICE¥¸¥Ò¥ç¡¢Ëå¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¸ø±à¤òÁö¤ë
¥¸¥Ò¥ç¤Ï¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼ºÇ¶á¡×¤Èµ¤·¡¢Ëå¤ä¥á¥ó¥Ðー¤È¤ÎÄ¾¶á¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ôÊü½Ð¡£Ëå¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¤¡¦¥Ï¥¦¥à¤Ç¡¢Åê¹Æ¤Î5¡¢8¡¢15ËçÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥Ò¥ç¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥íー¤Î¥Üー¥Àー¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡¢¥ëー¥º¤Ê¥é¥¤¥ó¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Üー¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Ï¥¦¥à¤Ï¥«ー¥¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì©Ãå¤·¤ÆÊâ¤¯¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤ò¥¸¥Ò¥ç¤¬¥»¥ë¥Õ¥£ー¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê5ËçÌÜ¡Ë¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢²£´é¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤Þ¤¿8ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÎÐË¤«¤Ê¸ø±à¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê°ìËë¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿TWICE¥á¥ó¥Ðー¤âÅê¹Æ¤Î¿ï½ê¤ËÅÐ¾ì¡£7ËçÌÜ¤Ç¤ÏJEONGYEON¡Ê¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡Ë¡¢MINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¡¢MOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¡¢TZUYU¡Ê¥Ä¥¦¥£¡Ë¤¬¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÇÂ·¤¨¤ÆÊÂ¤Ó¡¢12ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤È¥â¥â¤¬¥¸¥Ò¥ç¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Ýー¥º¡£¤³¤Î¤Û¤«¥¸¥Ò¥ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»äÉþ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ä°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢18ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥ì¥¢¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖËå¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö²£´é¤¬»÷¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê»ÐËå¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£