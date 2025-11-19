Snow Manによる初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』が11月18日からタイ・バンコクで開催中。宮舘涼太が個人Instagramで現地を訪れたことを報告した。

【写真＆動画】宮舘涼太が前髪厚めふわふわパーマでバンコクポップアップに登場①②

■「タイのバンコクで行われているSnow Man 1st POP-UPに行って来ました！楽しかった～」（宮舘）

『Snow Man 1st POP-UP』はソウルを皮切りに、台北・バンコクとアジアで開催。バンコクでは11月26日まで行われる。バンコク開催後には日本凱旋として大阪・東京でも開催予定だ。

宮舘は「タイのバンコクで行われているSnow Man 1st POP-UPに行って来ました！楽しかった～。是非機会があれば行ってみてください！」というメッセージと共に4枚の写真を公開。

「Snow Man 1st POP-UP」「BANGKOK」と書かれた背景の前で、前髪重めの黒髪パーマヘアに白シャツ＆黒スーツ姿で凛々しい笑顔を浮かべて立つショットや、吊るされた無数の小さなライト＆ミラーに囲まれた通路に立ち光を受けた姿、ミラーの雪だるま越しにカメラに目線を送る様子、そしてミラーに写った自身との双子のようなツーショットも。

「ふわふわパーマプードルみたいでかわいい」「黒スーツがエレガント」「美しすぎる国王の降臨ですか」などといった声が続々と到着している。

なおファッションメディア『ELLE Thailand』公式Instagramでは、宮舘・阿部亮平・ラウールがバンコクの『Snow Man 1st POP-UP』に登場した動画を公開している。

■ミラー＆照明でいっそう輝く舘様も見られるバンコクオフショット

■宮舘・阿部・ラウールがタイ語で挨拶するバンコクポップアップ動画