¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¨¥Ï¥é¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Ê43¡Ë¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£16²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤òºÊ¤È¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡ÈÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ï¥é¤Ï¡ÖËÜÆü16²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î·Á¤ò¤·¤¿Íñ¤¬¾è¤Ã¤¿¤ª»®¤ò»ý¤Á¡¢¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºÊ¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë¡ÈÉ×ÉØ¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ18Ç¯¡¢·ëº§¤·¤Æ16Ç¯1²ó¤â¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎµÏ¿¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¡¿ÀÍÍ¤È·ëº§¤·¤¿¤À¤±¤ä¤±¤É¤Í¡£¤ï¤·»Å»ö¤Ç¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ18Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç1ÅÙ¤â·ö²Þ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºÊ¤Ë´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿§¡¹Ãý¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢É×ÉØÃçÎÉ¤¯¤ª¤ë°Ù¤Ë¤ÏÃ¶Æá¤Î¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÂç»ö¤ä¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éµß¤ï¤ì¤ë¤È¤Î»ö¡£¡×¤ÈÉ×ÉØÃç¤òÊÝ¤ÄÈë·í¤ò¤Ä¤Å¤ê¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡É¤È¡È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡É¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öµã¤±¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¥¹¥Æ¥¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ð¤·¹ç¤¨¤ëËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¤Ê¤É¡¢ÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤Ø½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£