¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤¬19Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¡ÈÂç¿ÆÍ§¡É¤È¤¤¤¦¿Íµ¤·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÃË½÷¤ÎÍ§¾ð¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¡©¡×¤È¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ß¤ä¤¾¤ó¡Ê40¡Ë¤È½Ð±é¡£2¿Í¤ÏËèÆü30Ê¬°Ê¾å¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢Îø°¦´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¤ß¤ä¤¾¤ó¤Ï¡Ö¿§µ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÍ¤é¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´Ý»³¤¬¡Ö¤À¤«¤é¤ªÉ÷Ï¤¤Ë°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢°ìÆ±¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤ä¤¾¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢2¿Í¤Ç¥¥ã¥ó¥É¥ë¤òÃÖ¤¤¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¡¢¤È¤«¤Ï¤·¤Ê¤¤´Ø·¸¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÛÁü¡£¡Ö¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢²æ¡¹¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë´Ý»³¤â¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÏÃÖ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¡¢´ä°æ¤¬¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÃÖ¤¤¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¡¼¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÀ¼¤¬¡£¤·¤«¤·´ä°æ¤ÎÁêÊý¡¦ß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂç»ö¡ª¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£