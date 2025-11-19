本多大夢と浜川路己の2人からなるアイドルデュオ・ROIROMが、 本日11月19日に新曲「Dear DIVA」でプレデビューを果たした。

プレデビュー前から日本テレビ『with MUSIC』、テレビ朝日『ミュージックステーション』への出演などで話題をさらった彼ら。ビクターエンタテインメントからのプレデビュー作となった楽曲「Dear DIVA」が本日19日にリリースを迎え、さらに20時から楽曲のミュージックビデオがプレミア公開となる。

「Dear DIVA」は、DIVA＝ROIROMのパフォーマンスを初めてみるcHaRm（ROIROMのファンネーム）を想起させる歌詞になっており、彼らに集まる期待と注目の眼差しを、みせかけではない愛へと変えていく様を巧みに表現する。サウンドはピアノやガットギターを軸に構成しており、懐かしい雰囲気と癖になるメロディーラインを堪能することができる。

また、また、「Dear DIVA」の配信スタートに合わせて「Dear DIVA」のダウンロードキャンペーンとSNSシェアキャンペーンもスタートした。ROIROMは今後、初のショーケース＜ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜＞を11月23日に東京・有明アリーナで開催する。

◾️＜ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜＞

2025年11月23日（日）

昼公演 開場14:00 / 開演15:00

夜公演 開場18:00 / 開演19:00

会場：東京・有明アリーナ

※その他詳細はオフィシャルHPまで