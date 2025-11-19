芸能事務所・アソビシステムのアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」が、プロジェクト発足４周年記念イベント「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ４ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ ＬＩＶＥ」を来年２月１１日〜１５日にＫアリーナ横浜で、３月７〜８日に神戸ワールド記念ホールで開催することが分かった。さらに所属するＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ、ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴらの楽曲を収録したベストアルバム「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＢＥＳＴ ＡＬＢＵＭ」を２月１１日にリリースすることも発表された。

Ｋアリーナ横浜では、カワラボ所属の全グループが出演する「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＳＥＳＳＩＯＮ」に加え、ＦＲＵＩＴＳ−、ＣＡＮＤＹ−、ＣＵＴＩＥ−の単独公演を行う。神戸ワールド記念ホールでは、３月７日にＣＡＮＤＹ−とＳＷＥＥＴ−、８日にＦＲＵＩＴＳ−とＣＵＴＩＥ−の２マンライブを行う予定となっている。

ベストアルバムには４グループの代表曲が３曲ずつ収録されるが、そのうちの１曲はファン投票によって決定される。投票は今月３０日まで。全１６曲を収録予定で４グループ総勢２９人が歌唱する新曲も収録される。

初回限定盤、各グループ盤、カワラボ盤の６形態での展開となり、初回盤には今年５月に開催された「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＳＥＳＳＩＯＮ Ｖｏｌ．１４」の映像を収録。各グループ盤には、各グループの集合カットがジャケットに起用され、メンバーのソロカットなどを収録したブックレットが付属されるとともに、６形態全てに形態別のトレカがランダムで封入される特典付き。

またアルバム発売の２月まで、各グループのリリースイベントも開催予定。カワラボ総出で４周年イヤーを盛大に駆け抜ける。