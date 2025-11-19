Ìð¸å¤¬À±¤ò¸ÞÊ¬¤ËÌá¤¹¡¡»Õ¾¢¡¦²¡ÈøÀî¿ÆÊý¤Ï¡Ö£±Ç¯¤ÎÇ¼¤á¤Î°ìÈÖ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤í¡×¤È¥²¥Èô¤Ð¤¹
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£±ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÅìËë²¼£²£²ËçÌÜ¡¦Ìð¸å¡Ê²¡ÈøÀî¡Ë¤¬À¾£±£¹ËçÌÜ¡¦Äö³ã¡Ê°ËÀª¥Î³¤¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ£³¾¡£³ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤íº¹¤·¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¹²¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¾¤«¤¤¤Ê¡ÊÏÓ¡Ë¤òÊú¤¨¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£¡Ö¤â¤íº¹¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤¤á¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡££±¾¡£³ÇÔ¤«¤é£²Ï¢¾¡¤ÇÀ±¤ò¸ÞÊ¬¤ËÌá¤·¤Æ¤âÌð¸å¤ÏÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì»ÙÅÙÉô²°¤ÎÁ°¤Ç¤Ï»Õ¾¢¤Î²¡ÈøÀî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦¹ëÉ÷¡Ë¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£²Æ¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤ä¤Ã¤È·Î¸Å¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Áá¤á¤ËÊ¡²¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤â½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¡££±¾¡£³ÇÔ¤«¤é£³¾¡£³ÇÔ¤ËÌá¤·¤¿¤Î¤â·Î¸Å¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡±¦É¨¤Î¼ê½Ñ¤«¤éº£Ç¯¤Î½é¾ì½ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤È£±ÈÖ¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÏÃ¤·¤¿Ìð¸å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¡ÈøÀî¿ÆÊý¤Ï¡Ö£±Ç¯¤ÎÇ¼¤á¤Î£±ÈÖ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤í¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£