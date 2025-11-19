俳優の永山瑛太が１９日、都内で行われたマクドナルドのストローレスリッド新ＣＭ発表会に出席した。

同社は、この日から紙カップ用のフタをストローなしで飲めるものに順次変更し、全国展開する。全国でオンエアされる新ＣＭに出演した永山は「今まで自分が小さい頃からマクドナルドさんが大好きで、生活の一部として通っているお店なので、また新たな展開のＣＭに出られたことは、とても光栄なこと。ＣＭだと一口ぐらいですけど、それはＣＭなので…（笑い）実際に何度も飲ませていただきましたが、ストローで飲んだものとの感触が違うので、皆さんに実感していただきたいですね」と語った。

これまで店長役としてＣＭに出演し、全国のマクドナルドにも瑛太の広告が展開されている。ファンからマクドナルドに訪れたことを報告するメッセージもよく届くといい、「推しの人と僕のプレートを一緒に撮るといいことがあるっていうのが若い子の中ではやっているようで、そういうメッセージがよく届きます」と照れ笑いした。

司会者から「２０５０年までに達成したいこと」を問われると、「俳優を続けられる心と体を持ち続けたい」と夢に描いた。最近は健康について周囲と話すことも増えたといい、「健康でないと続けられない仕事。健康が一番」と力を込めた。