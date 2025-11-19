◆女子プロゴルフツアー 大王製紙エリエールレディス プロアマ戦（１９日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）

１９年大会覇者で今季国内ツアー６戦目の参戦となる渋野日向子（サントリー）が１９日、プロアマ戦で最終調整した。

渋野は前週、米ツアーのアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン（フロリダ州）で予選落ち。今週の最終戦・ＣＭＥツアー選手権は出場資格がないため、今シーズンを終え「本当に一番ひどい１年だった。強くなりたい」と涙ながらに語っていた。

年間ポイントランキングは１０４位。準シード圏の１００位以内に入れなかった。来季米ツアーに向けてより高い出場優先順位のカテゴリーを得るため、１２月の最終予選会（４〜８日、アラバマ州）に出場する。

国内ツアーは３週ぶり、今季６戦目の参戦。１７日に米国から帰国した渋野は「４日間戦って、いいイメージを持ってＱスクール（最終予選会）に行きたい。チャンスをいただけたので、しっかり応えられるように、自分で納得がいくゴルフができるように頑張りたい」と力を込めた。

渋野の一問一答は以下の通り。

◆渋野に聞く

―今大会に出場した決め手は。

「Ｑスクールまで時間もないですし、１個でも試合に出させていただけるなら出たいなと。話もいただいてたので、出させていただきました」

―長距離移動の疲れより、試合で状態を上げる狙いか。

「そうですね。そんな感じです」

―状態は。

「２０２１年以来だけど、記憶に残っているホールが多かった。１９年に優勝もしているし、コース的にはいいイメージが多いコースなので、楽しく回れた」

―コースは。

「コンパクション（硬さ）が硬いなと思ったし、グリーンもアンジュレーション（起伏）が微妙なのがあってタッチが難しいなと思った」

―今週のカギにしたいことは。

「ここは毎年伸ばし合いになるし、ハイスコアが出るコース。しっかりフェアウェーキープして、パーオンしていかないとスコアにはならないと思う。まず普通のゴルフができるようにしたい」

―実戦で一番確認したいことは。

「やるべきことは（１０月に国内ツアーに出場した）前の４週間と変わらず、しっかり自分のルーチンをやり切ること。景色やいろんなことに邪魔されないように、ボールに集中してやることだと思う」

―前週より気温差はあるか。

「フロリダは寒くて、朝は３度くらいで体感気温はマイナスの日もあった。ちょっと差はあります」

―今大会の目標は。

