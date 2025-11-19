マクドナルドのコールドドリンク、ストロー終了 新しいフタで「ゴクゴク飲む」動画公開・サービス提供開始
日本マクドナルドは19日、都内で『ストローレスリッド新TVCM発表会』を開き、ストローなしで飲める新しいコールドドリンクのフタを披露した。紙ストローの提供を終了し、リサイクルPET製のストローなしで飲めるフタ（以下、ストローレスリッド）に順次変更、全国展開する。
【動画】マクドナルドのドリンク、ストローなしでゴクゴク飲む
「おいしさと笑顔を地域の皆さまにをパーパスに事業を展開しており、サステナビリティの活動もこの考え方に基づき計画・実行しています。2025年末までに、お客様提供用の容器包装類を、再生可能な素材、リサイクル素材または認証された素材に変更すること掲げ、今回のストローレスリッド導入が容器包装類のバージンプラスチック削減の最終段階です」と説明。
ストローレスリッドの特長について「今回のストローレスリッドの特長はストローなしでゴクゴク飲める飲みやすさと100%リサイクル素材でできていることです」とアピールした。
公式Xでは、永山瑛太がストローなしでゴクゴク飲む動画を公開。「新しいフタは、ストロー要らず！さぁ、ゴクゴクっとコールドドリンクを飲んでみない？」と呼びかけた。
【動画】マクドナルドのドリンク、ストローなしでゴクゴク飲む
「おいしさと笑顔を地域の皆さまにをパーパスに事業を展開しており、サステナビリティの活動もこの考え方に基づき計画・実行しています。2025年末までに、お客様提供用の容器包装類を、再生可能な素材、リサイクル素材または認証された素材に変更すること掲げ、今回のストローレスリッド導入が容器包装類のバージンプラスチック削減の最終段階です」と説明。
ストローレスリッドの特長について「今回のストローレスリッドの特長はストローなしでゴクゴク飲める飲みやすさと100%リサイクル素材でできていることです」とアピールした。
公式Xでは、永山瑛太がストローなしでゴクゴク飲む動画を公開。「新しいフタは、ストロー要らず！さぁ、ゴクゴクっとコールドドリンクを飲んでみない？」と呼びかけた。