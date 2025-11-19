漫画家のかとひとさんの漫画「私のモヤモヤ発散方法」が、Xで合計300以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

作者は、仕事に集中できずモヤモヤしたときに行うことがあります。それは…という内容で、読者からは「私も行き詰まると料理します」「確かに！」「カレーはおいしいし、最高ですね！」などの声が上がっています。

簡単“気分リセット”の秘訣

かとひとさんは、Xやブログ「まるっとかとひと」で漫画を発表しています。2023年に『アラフォー女子が10年ぶりに恋をした』（主婦と生活社）を出版しました。かとひとさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

かとひとさん「SNSなどで皆さんのストレス発散法などを見て、『自分だったら何かな？』と考えていたところ、『これかも！』と気付いたのがきっかけです」

Q.この、『モヤモヤ発散方法』はどのようにして発見したのでしょうか。

かとひとさん「仕事で行き詰まったときに、夕飯の支度もしなきゃと気分転換も兼ねてカレーを作り始めたことがありました。すると、頭がスッキリしてその後の作業に集中できたので、この方法に気付きました」

Q.この発散方法を習慣にする前と後で、気持ちの切り替え方に変化はありましたか。

かとひとさん「以前は机に張り付いている分だけ作業が進むと思っていましたが、非効率でした。今は気持ちの切り替えがうまくできるようになりました」

Q.スッキリした後、仕事ははかどりますか。

かとひとさん「この発散方法を意識してから、集中できるようになりました。気付いたらご飯もできているので一石二鳥ですね！ 仕事中は画面に向かってペンを走らせていることが多いので、以前はどうしても身体が固まってしまうことも多かったです」

Q.他の料理や、他の方法を試したことはあるのでしょうか。

かとひとさん「豪快にお肉を焼いたり、アロママッサージを受けたりといろいろとやりますが、自分の手を動かして作る工程の多いカレーは、ちょうどいいリフレッシュになっている気がします。最近は『お散歩』も、いいモヤモヤ発散になっています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

かとひとさん「『私も無心で野菜を刻みます』『カレーは作っても楽しいし、食べてもおいしいし最高ですね！』などのコメントをいただきました。共感の声も多くいただけて、うれしかったです！」