天皇、皇后両陛下の長女愛子さまの、初めての外国公式訪問が始まりました。

訪問先は外交関係樹立７０周年を迎えた、東南アジアの国ラオス。いったいどんな国なのか知りたくて、ラオス大使館の見学ツアーに参加してみました。（デジタル編集部 栗谷川奈々子）

いざ、大使館！

「ラオス人民民主共和国大使館」は、東京都港区西麻布にあります。日帰り旅行専門サイト「ポケカル」が不定期に大使館ツアーを実施しており、１０月２９日のツアーには、愛子さま効果か５６人が集まりました。大使館に入るというめったにない機会に、どこかソワソワした雰囲気。「ここはもう日本ではありません」とガイドが話すと、少し緊張感が漂いました。

ラオスはお祭りの国？

ツアーは二手に分かれ、大使館内の見学とラオスを紹介するＤＶＤの鑑賞から始まります。大使館内を案内してくれるのは日本語が堪能な２等書記官のワンタダーサイ アッカラアサ・シサーンさん（通称サイさん）です。

展示室に入ると、ラオスの祭りに使われる山車(だし)や花火、また機織り機や糸車などが並んでいました。

サイさんによると、ラオスにはラオ族やモン族など約５０の民族が暮らしているため祭りが多く、ひと月に一つの祭りがあると言われるほど。４月の一番暑い時期のお正月に行う水かけ祭りや、乾季から雨季に入る前に「いい雨が降りますように」と豊穣を願って行われるロケットフェスティバル、川下りを競うボートフェスティバルなど、生活に根差した文化があるそうです。

雅楽で使われる管楽器の笙(しょう)に似たラオスの伝統楽器「ケーン」も展示されており、サイさんが音を出してみせてくれました。音も笙と似ている気がします。

上映されたＤＶＤでは、ラオスの国境が中国・ベトナム・カンボジア・タイ・ミャンマーの５か国と接し、東南アジアでは唯一海に面していないなど地理や歴史の説明がありました。

ラオスは、１３５３年に「百万頭のゾウの国」という意味のランサーン王国として統一され、１９〜２０世紀のフランス植民地時代を経て、１９７５年に今のラオス人民民主共和国となりました。穏やかな国民性で宗教は仏教が主体。公用語はラオス語ですが、観光では英語やフランス語も通じるとのこと。ＤＶＤでは自然豊かで、歴史情緒あふれる町並みの様子が紹介されました。

「愛子さまのラオス訪問、誇りに思っている」

あいさつに登壇したアンパイ キンダヴォン特命全権大使は、「ラオスは『発展できない国』と呼ばれていたが日本のように発展できるよう頑張りたい」「森林資源を日本のように守りたいと思っている」、そして日本からラオスへの直行便がなく、「その就航が大使として一番の宿題」と話していました。愛子さまもバンコクで乗り換えてラオスに入国されました。

大使は今回の愛子さまの訪問に同行し、案内役を務めています。大使館ツアーの中で尋ねてみると、「ラオス人の一人として、愛子さまの初めての外国訪問にラオスが選ばれたことを誇りに思っています」とうれしそうでした。大使おすすめの観光地は世界遺産の古都・ルアンパバーンで、フランス植民地時代の影響が色濃く残り、王国時代の名残と融合した街並みが魅力だとか。愛子さまも２０日に訪問が予定されています。

また、１８日に首都ビエンチャンでトンルン国家主席を表敬訪問された愛子さまがラオスの民族衣装を着用されていたのが話題になりましたが、女性が履く巻きスカートはシルク製で、学校やオフィスでも着用する決まりだそうです。大使は外国でこの民族衣装の人を見かけると「ラオス人ですか？」と話しかけてしまうと話していました。大使はツアー参加者との記念撮影にも気さくに応じていて、外交官のコミュニケーション力の高さを感じました。

大使館内には、上皇さまご夫妻の写真のほか、天皇陛下や秋篠宮さまご夫妻がラオスを訪問された際の写真が多数飾られており、ラオスの人々が日本の皇室との関わりを大切に思っている様子がうかがえました。

激辛！？ ラオスの食事

記念撮影の後は、大使館の調理スタッフによるラオスの伝統料理をいただきます。ラオス料理は香辛料の利いたスパイシーさが特徴だそうで、ツアーでは日本人向けに「ピリ辛」で調理されたものが提供されましたが、現地の人が食べるものは「５倍は辛い」のだとか。主食はもち米で、お祝いの時にはひき肉（牛、鶏、豚、または魚）とハーブを合わせた料理がよく食べられるとのこと。愛子さまも現地で召し上がっているかもしれません。

ココナツやパパイヤなどトロピカルな食材も使用されており、軽やかな味わいのラオスビールとともに舌鼓を打ちました。

ラオスの音楽、日本人も親しみやすく

最後はレクリエーションタイムです。記念品がもらえる抽選会の後、ラオスの伝統音楽とダンスの体験会がありました。ムード歌謡のような音楽と、日本の盆踊りに似た「ランボン」と呼ばれるサークル・ダンスです。ラオスビールによる酔いも手伝ってか、積極的に前に出て踊りの輪に入る参加者もいました。

家族でツアーに参加し、ダンスにも挑戦したピアノ講師の奥村若葉さん（４２）は「謎に包まれた国だったけれど、少し霧が晴れた感じ。ラオスに行ってみたい気持ちが大きくなりました」と笑顔。父の晃博さん（７０）も「ビールもとてもおいしかった。今度からラオスのニュースを見たら『おっ』と注目してしまうと思います」と話していました。

ラオスフェスティバル

来年５月２３〜２４日には、代々木公園（東京都渋谷区）でラオスフェスティバルの開催が予定されています。大使館ツアーは有料ですが、フェスティバルは入場無料。ラオスの文化やグルメに触れるまたとないチャンスに訪れてみてはいかがでしょうか。日本ではなかなか手に入らないラオスビールも味わえるそうですよ！

◆ラオス＝インドシナ半島の内陸国で、面積は日本の本州とほぼ同じ約２４万平方キロメートル。人口約７５８万人。鉱物や農林業、水力発電が主要産業で、１９５３年にラオス王国としてフランスから独立したものの内戦が激化。北ベトナムの支援を受けた共産勢力が勢力を伸ばし、７５年に社会主義国に移行。人民革命党の一党独裁が続いている。伝統的な親日国で、日本の対ラオスＯＤＡはトップクラス。また初の青年海外協力隊派遣先（１９６５年）。在留邦人数は約６００人、進出日系企業数は１４５社。