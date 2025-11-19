アメリカのトランプ大統領は18日、サウジアラビアのムハンマド皇太子と会談し、F35戦闘機を売却することで正式に合意しました。

サウジアラビアの実権を握るムハンマド皇太子は、およそ7年ぶりにアメリカを訪問し、トランプ大統領と会談しました。両氏はサウジアラビアがアメリカの国防費を新たに負担することなどを定めた「戦略的防衛協定」に署名し、最新鋭のステルス戦闘機F35をサウジに売却することで合意しました。

中東でF35を保有するのはイスラエルだけで、サウジに売却をすれば、中東の軍事バランスが変化する可能性があります。

ムハンマド皇太子は、すでに合意している6000億ドルの対米投資を1兆ドルに増額する考えを示しました。また、トランプ氏は会談後の夕食会でサウジをNATO＝北大西洋条約機構に非加盟の主要な同盟国に指定すると発表し、「両国の軍事協力を一層強化する」と強調しました。

一方、トランプ氏は、2018年にサウジアラビア政府に批判的だった記者が殺害された事件をめぐり、「ムハンマド皇太子は何も知らなかった」と述べました。

事件をめぐっては、2021年、当時のバイデン政権が皇太子が記者の殺害を承認していたとする調査報告書を発表し、トランプ氏はこれと食い違う主張を展開し、皇太子を擁護しました。