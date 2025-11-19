DJIは、オールインワンアクションカメラ『Osmo Action 6』を発表し、DJI公式オンラインストアおよび正規販売店で発売した。

【画像】可変絞りが追加された『Osmo Action 6』

『Osmo Action 6』はDJIの人気アクションカメラシリーズの最新版にあたる製品で、DJI初の可変絞り、独自設計の1／1.1インチ スクエアCMOSセンサーを搭載している。

可変絞りはf／2.0～f／4.0までに対応しており、複数の絞りモードを選択できる構造だ。自動モードではさまざまなシーンで自動で調整できる。他にもスターバーストモードでは街の灯りを印象的なスターバースト効果で描写するため、都市部の夜景に向いている。

別売のマクロレンズアクセサリーを使用することで、最短焦点距離が35cmからわずか11cmに短縮され、自撮りやVlog撮影に向いた浅い被写界深度での撮影が可能になる。別売りのアイテムは他にも、ワイドショット向けにOsmo Action 6 FOVブーストレンズが用意されている。装着することでカメラが自動でFOVブーストモードに切り替わり、標準の155°の画角が182°まで拡大する。

Osmo Action 6は1／1.1インチCMOSセンサーを新たに搭載し、2.4μm相当の大型ピクセルを備え、最大13.5ストップのダイナミックレンジを実現した。4:3比率で最大4K／120fpsの動画撮影に対応している。また、スローモーション撮影でも最大4K／120fpsのネイティブ対応、低照度環境では最大4K／60fpsとなっている。

スローモーション撮影では、1080pで最大32倍のスーパースローモーション映像をスマートに生成・再生でき、1080p／240fpsで記録したフレームを補間することで、1080p／30fpsで再生した際に960fps相当のスローダウン効果を出すことも可能だ。

他にも、各種手ぶれ補正モードにより、水平方向の傾きを±45°以内、または360°範囲で補正し、水平を保ちながら4K／60fpsの高精細映像を撮影できる。2倍ロスレスズームにより4K画質を損なうことなく最大2倍までズームする。

IP68等級の防水性能を備え、ケースなしで最大20メートル、専用防水ケース使用時は最大60メートルまで水中での撮影が可能となっている。防寒環境では氷点下20℃までの環境でも使用できる。

バッテリー周りは最大4時間駆動し、22分で80％までの急速充電が可能だ。ストレージは50GBのものが内蔵された。

『Osmo Action 6』は、「Osmo Action 6 スタンダードコンボ」と追加でアクセサリーが付属している「Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ」の2種類で展開される。価格はスタンダードコンボが61,270円（税込）、アドベンチャーコンボが77,440円（税込）に設定されている。他にも、別売りの専用アクセサリーが販売されているが、詳細は公式オンラインストアで確認してほしい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）