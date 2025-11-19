「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が18日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」に出演。長男がハマっている芸人について語った。

この日、ジュニアが「吉本を代表する営業爆笑王。老若男女…年代性別選ばず全員が大喜びして帰って行く。ほんまに信頼と実績の…どこ出て行っても、どんなアウェーな感じでも最終的には全員を笑顔にする。ほんまにスゴイと思う」とべた褒めした芸人。その人物は、くまだまさしだ。

「ルミネ（劇場）でネタやって、最後にグッズプレゼントをやる。そこに息子が勝手に行ってたんやって。うちの息子、めちゃめちゃファンやから」と明かし、同公演でもらって来たくまだのポスターが学習机のビニールシートに挟まっている、と言って笑わせた。

ジュニアの長男が大ファンであることは本人に伝わり、後日全グッズが送られて来たという。「くまだまさしが表紙の自由帳で漢字の勉強して、くまだまさしのお面付けて次男の幼稚園に迎えに行って、みんなが号泣するっていう…」と長男の愛用ぶりを明かした。

そんな中、ジュニアはくまだと番組で共演したという。観客に例のごとくグッズをプレゼントし始めたくまだは、観客に何番がいいかを問い、その番号を振り当てられたグッズを贈呈していた。ジュニアもご指名を受け、グッズを知り尽くしているため番号ではなく「タオルください」と指定。「何があるか秘密なんだから言うな〜！番号で言ってください」とツッコまれ、あらためて「じゃあ4番で」と返した。

ここで、例え4番に別の品が振り当てられているとしても、タオルを渡して「やっぱりタオルかい！」で笑いを取るのがセオリー。だが、くまだは「4番はポスターです」と普通に渡してきたという。「スゴない!?目の前に大きな笑いがあろうが何だろうが、4番はポスターやねん。あれがくまだまさしやわ！」とウソがつけないピュアさに驚き、ケンドーコバヤシも大笑いだった。