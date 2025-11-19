生保大手の明治安田は１９日、１１月２２日の「いい夫婦の日」にちなみ実施した夫婦に関するアンケートの結果を発表。歌手でタレントのＤＡＩＧＯ（４７）＆女優の北川景子（３９）夫妻が、「理想の有名人夫婦」部門で初の１位に輝いた。

ＤＡＩＧＯ＆北川夫妻は、年代別では３０代から圧倒的な支持を集め、「仕事と子育てを両立しながら活躍し続けている」など、夫婦で子育てを楽しみながら活躍し続ける姿への憧れの声が多く寄せられたという。

また、昨年１位だった大谷翔平＆真美子さん夫妻とヒロミ＆松本伊代夫妻は、ともに同率で２位に。大谷夫妻に関しては、「笑顔で夫を支えている」「爽やかで、お互いを大切にしていることが伝わる」など、ＭＬＢで４度目のＭＶＰ受賞など活躍する、大谷選手を支える真美子夫人に共感する声が多かったという。一方のヒロミ＆松本伊代夫妻は、４０〜６０代を中心に幅広く支持を集めた。

ほかに杉浦太陽＆辻希美夫妻は、２０代からトップの支持を集め、６位にランクインした。

【理想の有名人夫婦トップ１０】

１位 ＤＡＩＧＯ・北川景子

２位 大谷翔平・真美子さん

２位 ヒロミ・松本伊代

４位 反町隆史・松嶋菜々子

５位 唐沢寿明・山口智子

６位 杉浦太陽・辻希美

７位 桑田佳祐・原由子

８位 藤井隆・乙葉

９位 中尾明慶・仲里依紗

１０位 西川きよし・西川ヘレン

※敬称略