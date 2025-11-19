À±Ìî¸»¡¢2026Ç¯2·î¤Ë½é¤Î´Ú¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¡ÖÌóÂ«¡×³«ºÅ·èÄê¡ª2Ç¯Ï¢Â³¤Î´Ú¹ñ¸ø±é¤Ë´Ø¿´½¸Ãæ
²Î¼ê¤ÎÀ±Ìî¸»¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç´Ú¹ñ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ±Ìî¸»¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿´Ú¹ñ²Î¼ê
11·î19Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À±Ìî¸»¤ÏÍè¤ë2026Ç¯2·î6Æü¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖGen Hoshino Live in Korea ¡ÈÌóÂ«¡É¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢À±Ìî¸»¤Î´Ú¹ñ½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ç¡¢9·î¤ËÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿½é¤Î´Ú¹ñ¸ø±é¤Î´¶Æ°¤òºÆ¸½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
Á°²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²»³Ú¤òÌÖÍå¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÇúÈ¯Åª¤ÊÈ¿±þ¤òÆÀ¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¤«¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÌóÂ«¡×¤Ë¤Ï¡¢½é¤Î´Ú¹ñ¸ø±é¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¤È´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤·¤¿¡Ö¡Ê´Ú¹ñ¤Ë¡Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤è¤ê°ìÁØ°ÕÌ£¿¼¤¤¡£
Á°²ó¤Î¸ø±é²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Áá¤¯¤â2ÅÙÌÜ¤ÎË¬´Ú¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ºÆ¤Ó´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤´Ø¿´¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢À±Ìî¸»¤Î¡ÖGen Hoshino Live in Korea ¡ÈÌóÂ«¡É¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢11·î19Æü18»þ¤«¤é25Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢À±Ìî¸»¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¥µ¥¤¥ÈYELLOW MAGAZINE¡Ü¤Î²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÀè¹Ô±þÊç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë