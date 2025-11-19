「都営住宅」の平均家賃は“約2万3000円”！ 一方「抽選倍率」は“400倍超”！？ 当選確率を上げるには「随時募集」や「多子世帯向け」が狙い目って本当？

都営住宅の平均家賃は「2万3000円」

東京都住宅政策本部が令和3年7月に更新した「東京の住宅事情」によれば、東京都内で管理している「公的住宅」のストックは「約52万戸」だということです。そのうち「都営住宅等」の管理戸数は、全体の半数近くにのぼる「25万2551戸」となっています。

加えて、同資料では都営住宅を「市場において自力では適正な水準の住宅を確保することが困難な、住宅に困窮する低額所得者に供給」する住宅と定義しています。

都営住宅の家賃は、公営住宅法の規定により収入に応じて定められます。負担家賃の平均はやや古いデータではあるものの、2016年3月末時点で「約2万3000円」であり、民間借家の平均負担家賃「約8万9600円」と比較しても低廉な価格設定です。



住宅によっては「抽選倍率479倍」に達するケースも

最近では2025年11月4日から、「家族向・単身者向等（抽せん方式）」の募集が行われたようです。この募集は、年に4回行われる「定期募集」によるものです。

タイトルにもあるように、都営住宅の抽選倍率は「400倍超」になるという話は事実なのでしょうか。今回は参考として、2025年8月に実施された定期募集における「単身者向」155戸に対する倍率を確認していきます。

東京都住宅供給公社（JKK東京）が公開している「令和7年8月都営住宅入居者募集 抽せん倍率表」によると、全155戸に対する平均倍率は「48.5倍」だったそうです。これでも十分な高倍率だといえますが、「豊島区西巣鴨2丁目」の1DK住宅に対しては479人の応募があり、その倍率はなんと「479倍」にまで上がります。

なお、この定期募集における豊島区の単身者向住宅は上記の1戸のみでした。傾向として、同区内の募集戸数が極端に少なく選択肢がない場合、立地によってはこのような高倍率になる可能性もあるようです。



世帯構成次第で「随時募集」や「家族向」も狙い目

都営住宅では年4回の定期募集のほか、先着順の「随時募集」や、2018年1月からは毎月中旬～下旬に「毎月募集」も実施しています。

本記事の執筆時点で「単身者向の随時募集」は2025年8月が最後であるものの、2025年10月31日時点では「家族向」で募集住宅を検索すると約125戸の住宅が登録されています。世帯構成によっては、「家族向」の住宅を検討するのもいいかもしれません。

なお、世帯構成や収入状況が都営住宅の入居条件に該当するかどうかは、東京都住宅供給公社（JKK東京）が提供している「所得基準判定シミュレータ」で大まかに確認できます。

同シミュレータで入居基準に該当した子育て世帯の方は、固定費削減のために「随時募集」をチェックするのも1つの手となりそうです。

なお、「多子世帯」をはじめとした子育て世帯は、都営住宅の「優遇抽せん」の対象となる場合があり、一般募集より当選しやすくなるケースがあります。



まとめ

公開されている抽選結果などからも、都営住宅の抽選倍率は「高い」といえそうです。一方で、先着順の「随時募集」かつ「家族向」という条件であれば、2025年10月時点では100戸を超える住宅が登録されていました。

多子世帯は優遇抽せんの対象になりやすく、一般募集より当選率が上がるケースもあるため、狙い目といえるでしょう。都営住宅への入居を検討している方は、一度ご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー