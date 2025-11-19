俳優ヒョンビン、冷酷なカリスマ性に注目！新ドラマ『メイド・イン・コリア』ポスター公開

Disney＋ドラマ『メイド・イン・コリア』が、俳優ヒョンビンの強烈な存在感を盛り込んだポスターとキャラクターティージング動画を公開し、目を引く。

『メイド・イン・コリア』は、1970年代の混乱と跳躍が共存した韓国を背景に、国を収益モデルにして富と権力の頂点に上ろうとする男、ペク・ギテ（演者ヒョンビン）と、彼を恐ろしい執念で崖っぷちまで追跡する検事チャン・ゴニョン（演者チョン・ウソン）が、時代を超える巨大な事件と直面する物語だ。

そんな今作が、光と闇の境界を行き来するビジネスマンに変身したヒョンビンの姿を盛り込んだペク・ギテのポスターとキャラクターティージング動画を公開した。

映画『コンフィデンシャル／共助』シリーズ、『極限境界線-救出までの18日間』『ハルビン』、ドラマ『愛の不時着』まで、幅広いジャンルを網羅し、韓国を代表する俳優として位置づけられたヒョンビンが今回、中央情報部の課長ペク・ギテ役を演じ、これまでとは違う新しい姿を披露することを予告し、話題になっている。

ペク・ギテは、国をビジネスモデルにして富と権力に対する果てしない野望を抱く人物かつ、公権力の中心にある中央情報部の課長であり、危険な事業を図るビジネスマンとして大胆な二重生活を行う。冷たいカリスマ性と重みが共存するペク・ギテを通じて、欲望の素顔を見せるキャラクターとして、再度圧倒的な存在感を放つ見通しだ。

公開されたポスターは、朝鮮半島を連想させるシャツのシルエットに、盗聴器を着用したヒョンビンの鋭い目つきが捉えられ、並々ならぬカリスマ性を見せている。ここに「私はビジネスマンだ」というキャッチコピーが加わり、ペク・ギテのビジネスの世界とそこに隠された危険な欲望に対する好奇心を刺激する。

また、これとともに公開されたキャラクターティージング動画は、白黒トーンの画面のなかのヒョンビンの横顔のシルエットで始まり、一気に目を引く。

「ここは、誰かは死ななければならない戦いだ。それは自分ではないだろう」という台詞を読むヒョンビンのナレーションが加わり、緊張感が急速に高まるなか、鋭いショットの切り替えと緊迫感溢れる音楽が調和し、没入度を一層高めている。

カメラを見つめるヒョンビンの冷たい目つきと余裕のあるジェスチャーと表情は、ペク・ギテの冷酷でありながらも揺るぎないキャラクターを圧縮して見せ、彼が果たしてどんな方法でこの権力争いをリードするのか、好奇心を刺激する。

続けて、「私よりさらに大きな力を持った者を引きずり下ろし、最後には世のなかを変えるだろう。世界はもともと力のある奴らの戦場だから。誰かの死が、私には機会となるそのような戦場」という台詞は、力が正義となった時代、誰よりも大きな力を持つために果てしなく駆け上がるペク・ギテの確固たる価値観を暗示し、重い余韻を残す。

なお、Disney＋ドラマ『メイド・イン・コリア』は、来る12月24日より配信開始予定だ。

◇ヒョンビン プロフィール

1982年9月25日生まれ。本名キム・テピョン。2003年にドラマ『ボディガード』でデビューし、2005年の『私の名前はキム・サムスン』で大ブレイク。その後もドラマ『シークレット・ガーデン』『ジキルとハイドに恋した私』『アルハンブラ宮殿の思い出』、映画『コンフィデンシャル／共助』『ザ・ネゴシエーション』など、ジャンルを問わない多彩な作品で説得力のある演技を披露した。2019年に韓国で放送された主演ドラマ『愛の不時着』がNetflixで配信されると、日本をはじめとした世界各国で大ブームに。2022年3月31日、女優ソン・イェジンと結婚。同年11月に息子が生まれている。