寺西拓人、人生の革命期を経て…『フィガロジャポン』表紙&特集で“テラ盛りの輝きの理由”に迫る
8人組グループ・timeleszの寺西拓人が、19日発売の雑誌『フィガロジャポン』2026年1月号増刊の表紙に登場する。
【別カット】素敵…！カジュアルなデニムコーデをみせる寺西拓人
「寺西拓人、テラ盛りの輝きの理由。」と題した特集では地上波放送、SNS、動画配信に街角と、今年はありとあらゆる風景に寺西拓人の姿を見た今年。“ギガを超えた「テラ」レベルの輝きを放つ人”である寺西の一挙手一投足に癒やされて、救われたファンも多いかもしれない。大人気アイドルグループデビューという限られた人にしか与えられない、人生の革命期を経たいまの気持ちを訊く。
「私を輝かせる時計＆ジュエリー。」を特集する今号では憧れメゾンの銀座の新店取材や、ハイジュエリーから日々のスタイリングに欠かせないモード派ジュエリーまでたっぷり紹介。今年、ウォッチコレクションを増やそうとしている人に向けて、厳選の新作情報も届ける。
2026年上半期を見つめる「石井ゆかり 星占いスペシャル」、 美容のプロが感銘を受けた今年のベストコスメや、社会にインパクトを与える女性を讃えるBWAアワード受賞者も発表の、充実の一冊となっている。
【別カット】素敵…！カジュアルなデニムコーデをみせる寺西拓人
「寺西拓人、テラ盛りの輝きの理由。」と題した特集では地上波放送、SNS、動画配信に街角と、今年はありとあらゆる風景に寺西拓人の姿を見た今年。“ギガを超えた「テラ」レベルの輝きを放つ人”である寺西の一挙手一投足に癒やされて、救われたファンも多いかもしれない。大人気アイドルグループデビューという限られた人にしか与えられない、人生の革命期を経たいまの気持ちを訊く。
2026年上半期を見つめる「石井ゆかり 星占いスペシャル」、 美容のプロが感銘を受けた今年のベストコスメや、社会にインパクトを与える女性を讃えるBWAアワード受賞者も発表の、充実の一冊となっている。