元衆議院議員の杉村太蔵氏が１９日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。２０年前の反省会見のＶＴＲを見て「バカですね〜」と冷や汗をかいた。

杉村は、新人議員の時に「料亭」発言で大炎上。「行ったことがないから行ってみたいですねって言ったら、各局夕方のニュース全てのキャスターがブチギレてました。あるコメンテーターの方は日本が終わったと」と当時の炎上振りを振り返った。

そんな発言がきっかけとなり、黒柳は「反省会見も？」と聞き、杉村氏は「これ、すごいですよ。差別的な発言ではない。違法行為でもない。ただただ幼稚な発言というだけで、全国民に謝罪ですから」「全国民に心からの謝罪をしましたから」と笑って振り返った。

ここで黒柳が「そのときのＶＴＲが」と言い出し、杉村氏は「あるんですか？！」とびっくりし「２０年たって、それはまた、あらららら」と明らかに動揺。そしてＶＴＲには２０年前の杉村氏が。

神妙な表情で「国会議員としての自覚が足りないまま、幼稚で無責任な発言を繰り返してしまいました」と言う若かりし頃の姿を見て、ワイプの杉村氏は「バカですね〜」と赤面しきり。

若かりし杉村氏は続けて「そのことを今では大変反省しております。本当に申し訳ありませんでした。心からお詫びを申し上げます」と頭を下げると、ワイプの杉村氏は「長い…いやあ…」と２０年前の自分に恥じ入っていた。