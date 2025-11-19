男性ボーカルデュオ「CHEMISTRY」の堂珍嘉邦さんがインスタグラムで、47歳の誕生日を迎えたことを報告し、近影を投稿。金髪の最新ショットが話題となっています。



【写真】47歳に見えない…CHEMISTRY堂珍の近影

「Thanks!! Birthday」というコメントと共に公開された1枚の写真には、金と黒が混ざった髪をセンターパートですっきりと分け、ストライプジャケットのセットアップを着こなしたスタイリッシュな堂珍さんの、耳に手をかけ視線を向けるクールな姿が見られます。



47歳を迎えたという堂珍さんのビジュアルにSNS上では「若過ぎます(笑)！！」「はぁ〜〜かっこいいっ」「ずっとこのまま歳取らない気がする」「47歳になったとは思えない若々しさ」「昔と変わらない美しいお姿」「驚きを隠せません」「美しすぎる47歳」「アラフィフでそのクオリティて…」「言葉がありません」と衝撃の声が多く寄せられました。



堂珍さんはテレビ東京系「ASAYAN超男子。オーディション」で、約2万人の候補者の中から川畑要さんとともに選ばれ、ボーカルデュオ「CHEMISTRY」として、シングル「PIECES OF A DREAM」で2001年3月7日にデビューしました。その後、1stシングルが16週連続TOP10入り、1stアルバム「TheWay We Are」は300万枚のモンスターヒットを記録、初出場のNHK紅白歌合戦では、瞬間視聴率No1(関東圏）を獲得するなど、驚異的な人気を博し、ボーカルデュオの「代名詞」として日本を代表するアーティストとなりました。