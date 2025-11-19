20ºÐ¤Ç½Ð»º¡¢55ºÐ¤Ç24ºÐ²¼ÃËÀ¤È¸òºÝ5¥«·î¤ÇºÆº§¡¢ºòÇ¯¤¬¤ó¸øÉ½¡Ä¹ÈÇò¾ïÏ¢²Î¼êà64ºÐÍÅ±ðá»Ñ¤Ë¡ÖÇ¯ÎðÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤³¤ó¤Ê60Âå¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¿§µ¤Éº¤¦»Ñ¤ËÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼
¡¡¸òºÝ5¥«·î¤Ç24ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤ÈºÆº§¤·¤¿¡¢64ºÐ¹ÈÇò¾ïÏ¢²Î¼ê¤ÎàÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç70Ê¬¤Î¹Ö±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶ÏÃ»Ï¤á¤ë¤È¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢16Æü¤ËÂçºåÉÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹Ö±é²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾åÉÊ¤Ê»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÆ£¤¢¤ä»Ò¡£
¡¡Æ£¤Ï¹Ö±é²ñ¤Ç¡ÖÈþ¤·¤¯·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÈë·í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ö±é²ñ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤¬¼õ¹Ö¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¤È¤Æ¤âÇ®¿´¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤¢¡¼¡¢¤¢¤ó¤Ê60Âå¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÇ¯Îð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÇ¯Îð¤Î½Å¤ÍÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡92Ç¯¤Ë¡Ö¤³¤³¤í¼ò¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£Æ±Ç¯¡ÖÂè43²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¡£¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤Ï21²óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£81Ç¯¤Ë¤Ï2ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢20ºÐ¤ÇÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬ÍâÇ¯Î¥º§¡£55ºÐ¤À¤Ã¤¿2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢31ºÐ¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¸òºÝ5¥«·î¤ÇºÆº§¡£Ì¼¤è¤ê4ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºòÇ¯5·î¤Ë¤Ï½é´ü¤Î»ÒµÜÂÎ´â¤Ç¡¢»ÒµÜ¤ÈÍñÁã¤ÎÁ´Å¦¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£