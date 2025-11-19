TBSアナの山形純菜が木梨憲武のコンペに参加 明るい笑顔に「コースに舞い降りた女神様」とファンは大喜び！
TBSアナウンサーの山形純菜が自身のインスタグラムを更新。「木梨の会ゴルフコンペ」に参加したことを記すと、木梨憲武との楽しそうな2ショットを投稿した。
【写真】「ミッキーのセーター可愛い」ゴルフウェアも注目を集める山形純菜【本人のInstagramより】
「絶好のゴルフ日和！ 海も紅葉も楽しめる素敵なコースでした！」「途中で飲んだビールも最高に美味しかったなー」と1日を大いに満喫した様子。肝心のゴルフは1年ぶりとのことで「スコアは酷かったですが 楽しいのが1番！！(っていつも言っている気がする。笑)」と成績には触れなかった。このコンペは木梨がパーソナリティを務めるTBSラジオの生トーク番組「土曜朝6時 木梨の会。」が開催したもの。山形は3人のアナウンサーと交代でアシスタントを務めている。投稿を見たファンからは「純菜ちゃんゴルフやるんだね」「コースに舞い降りた女神様」「笑顔にメロメロ かわいい〜」「ゴルフは楽しいのが１番です」など、たくさんのコメントが寄せられていた。なおゴルフコンペの結果は「来週の木梨の会。で たぶんわかると思います！！」とさりげなく告知して投稿を締めくくった。
