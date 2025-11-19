リカちゃん×キキ＆ララ豪華コラボ、“ゆめかわいい”特別仕様の限定ドール登場
タカラトミーは、リカちゃんの大人向けシリーズ「フォトジェニックリカ」から、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」50周年を記念した特別仕様ドール「フォトジェニックリカ キキ＆ララ 50th アニバーサリースタイル」（希望小売価格／税込13,200円）を、2025年11月22日に発売する。
【写真】リカちゃん×キキララ、過去作も一挙公開
本商品は、キキ＆ララの“ゆめかわいい”世界観を表現した特別仕様のコラボドール。ブルーやピンクを基調としたドレス・イヤリングには星のモチーフがあしらわれ、ヘアはキキ＆ララをイメージしたブルー・ピンク・パープルの3色ミックスのハーフアップ三つ編みアレンジなど、細部までこだわったデザインが魅力となっている。
付属の小物も豪華で、50周年のオリジナルロゴ入りバルーン、ピンクのグリッター王冠型ヘッドドレス、襟と裾にエコファーをあしらった“ゆめいろカラー”のケープ、グローブ、カチューシャ、靴など、様々なコーディネートが楽しめる。スタンドやスタンド用台紙も付属し、撮影やディスプレイにも最適。パッケージは全面箔押しで、コレクションとしての価値も高い。
リカちゃんとキキ＆ララのコラボレーションは1980年代から続いており、過去にも40周年、45周年の記念ドールが発売されている。今回の50周年記念ドールは、長年の交流を祝う豪華な仕様となった。
「フォトジェニックリカ」シリーズは、2024年に誕生した大人も楽しめるリカちゃんブランド。特許取得の可動式「ネオリカボディ」により自然で表現力豊かなポージングが可能で、写真映えも抜群。アパレルブランドやキャラクターとのコラボ、ヘアメイクや小物、パッケージまで徹底的にこだわった商品展開が特徴だ。
販売は、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」、全国のフォトジェニックリカショップ、サンリオオンラインショップ（一部予約対象外）および一部のサンリオショップ・百貨店のサンリオコーナーで行われる。詳細はリカちゃん公式サイトで確認できる。
