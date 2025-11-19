桜島降灰予報（定時）

発表時間 2025年11月19日 11時00分

現在、桜島は噴火警戒レベル３（入山規制）です。桜島で噴火が発生した場合には、１９日２１時から２４時までは火口から東方向に降灰が予想されます。

１９日１２時から２０日６時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１９日１２時から１５時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ

▼１９日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ

▼１９日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ

▼１９日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ５ｋｍ

▼２０日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼２０日０３時から０６時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ７０ｋｍ ４ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、霧島市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、錦江町

宮崎県 ：都城市、日南市、串間市、三股町、宮崎市

