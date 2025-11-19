桜島 きょう19日・あす20日午前の降灰予報 鹿児島・宮崎
桜島降灰予報（定時）
発表時間 2025年11月19日 11時00分
現在、桜島は噴火警戒レベル３（入山規制）です。桜島で噴火が発生した場合には、１９日２１時から２４時までは火口から東方向に降灰が予想されます。
１９日１２時から２０日６時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。
時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離
▼１９日１２時から１５時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ▼１９日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ ▼１９日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ ▼１９日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ５ｋｍ ▼２０日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ ▼２０日０３時から０６時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ７０ｋｍ ４ｋｍ
期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。
鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、霧島市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、錦江町
宮崎県 ：都城市、日南市、串間市、三股町、宮崎市
