「TGC2026 S/S」開催決定 池⽥美優・ゆうちゃみ・⽣⾒愛瑠ら第1弾出演者発表
【モデルプレス＝2025/11/19】「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下、「TGC2026 S/S」）が、2026年3⽉14⽇に国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館にて開催されることが決定。あわせて、出演者第1弾が解禁された。
◆池⽥美優・ゆうちゃみ・⽣⾒愛瑠ら「TGC2026 S/S」出演決定
メインモデルに、モデル・タレントとして国⺠的⼈気を誇るカリスマ池⽥美優、ゆうちゃみ、絶対的おしゃれリーダーせいら、俳優としても躍進する⽣⾒愛瑠、アジアを中⼼としたグローバルな⼈気を集めている⽮吹奈⼦の出演が決定。さらに、嵐莉菜、安⻫星来、加藤ナナ、⾹⾳、川⼝ゆりな、鶴嶋乃愛、⻑浜広奈、なごみ、星乃夢奈、MINAMI、村上愛花、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）ら、ファッション界にとどまらず多彩なフィールドで活躍する⼈気モデルが集結する。
◆「TGC2026 S/S」テーマは“OUR CANVAS”
今回のテーマは“OUR CANVAS”。未来を⾒つめながら時代に寄り添い、そして継続しながらも絶えず変化を続けることで、シェアラブルなプラットフォームへと発展してきた東京ガールズコレクション（TGC）。2025年には記念すべき20周年を迎え、アニバーサリーイヤーを多種多様な人々と共に駆け抜けている。そして、その先にたどり着く新境地。すべての⼈が、TGCという巨⼤なキャンバスにそれぞれの⾊を重ねていく̶̶それは、⼀⼈ひとりの個性と創造性が交差することで唯⼀無⼆の物語を描き出し、壮⼤なアートピースとなる。
⼤きなキャンバスにさまざまなステッカーが埋め尽くされた今回のキービジュアルは、TGCが多様なステークホルダーと共に創られていることが象徴されている。（modelpress編集部）
◆「TGC2026 S/S」開催概要
イベント名称：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER（略称：TGC2026 S/S）
開催⽇時：2026年3⽉14⽇（⼟） 開場12：00 開演14：00 終演21：00（予定）
会場：国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館（〒150-0041 東京都渋⾕区神南2−1−1）
メインモデル：嵐莉菜、安⻫星来、池⽥美優、加藤ナナ、⾹⾳、川⼝ゆりな、せいら、鶴嶋乃愛、⻑浜広奈、なごみ、⽣⾒愛瑠、星乃夢奈、MINAMI、村上愛花、⽮吹奈⼦、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ 他 ※50⾳順
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他
