【心理テスト】あなたが人生で“演じている役割”は？「隠れた役割」診断
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「舞台」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
【質問】
大きな劇場の舞台に一人で立っているあなた。
観客席は満員ですが、なぜか誰の顔も見えません。
ふと気づくと、あなたは舞台用の衣装を着ています。
さて、その衣装の色は何色でしたか？次の中から近いものを1つ選んでください。
1． 赤や黄色
2． 青や緑
3． 白
4． 黒
【解説】
この心理テストでわかることは、あなたが「人生で演じている役割」です。
「服」は「人生におけるペルソナ＝仮面」を表しています。ここでどんな色の服を着ていたかによって、あなたが人生でどんなポジションや立場を取ろうとしているかがわかってしまうのです。
【解答】
1．赤や黄色……情熱的なリーダー
赤や黄色には「生命力」という意味があります。あなたはエネルギッシュに周りを引っ張っていくリーダータイプ。周りを明るく照らそうと、常に元気でいることが多いのではないでしょうか。しかし、たまには誰かに頼ってみると、心が軽くなるかもしれません。
2．青や緑……冷静な分析家
青や緑は「冷静さや知性」を暗示しています。あなたは感情を抑え、常に一歩引いて全体を観察する、いわばアドバイザー的な役割を任されることが多いのでは。的確な判断を頼りにされるあなたですが、時には気持ちのままに振る舞ってみては。
3．白……完璧を目指す理想家
白は「純粋さ」を示しています。あなたは周囲から「清く正しい人」だと思われるよう、完璧で模範的な人物であろうとしているところがあるようです。しかし、人間は誰しも不完全なもの。そんな自分を許すことで、もっと楽になれるはずです。
4．黒……厳しい指導者
黒は「束縛や悲しみ」を表しています。あなたはあえて周りに厳しい指導者や、嫌われ者のポジションを取りに行くことが多いようです。それは必要なことかもしれませんが、常にそうである必要はありません。たまには、本音をポロッとこぼしてみては。
＊
役割を演じようとするあなたがいるからこそ、世の中は平穏に回っているのです。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。
