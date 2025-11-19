ヤマハは、楽器・防音室レンタルサービス「音レント」で、新品防音室を手頃な料金で利用できる新プラン「MCプラン」を11月20日10時より受け付け開始する。対象は0.8畳、1.2畳、1.5畳、2.0畳の4サイズで、月額レンタル料は12,760円から。

0.8畳：12,760円 1.2畳：14,080円 1.5畳：15,950円 2.0畳：22,440円

MCプランは、「自分だけの快適空間(My Comfort)を、より気楽に(More Casual)」をコンセプトとした新しい防音室レンタルプラン。新品・未使用のヤマハ防音室「アビテックス セフィーネ NS」を、従来プランの約7割に抑えた月額料金で提供する。レンタル期間は最短15カ月からで、最長期間の上限は設けていない。

対象の4サイズとも、遮音性能はDr-35で、LED照明、換気扇、音場パネル、2口コンセント、直径最大50mmの機器配線用通線穴を装備する。楽器練習のほか、音楽制作、映画・ゲーム鑑賞、配信、テレワークなど、音を気にしたい自宅作業用の小空間として使えるとしている。

ヤマハ 防音室「アビテックス セフィーネ NS」左から0.8畳、1.2畳、1.5畳、2.0畳

なお、月額レンタル料のほか、「音レント」の初回登録料として2,200円が必要。納入時の基本運送・組立費は月額レンタル料に含まれるが、返却時の解体・運送費や、納入・返却時の階段作業など特殊作業が発生する場合は別途費用がかかる。

申し込み方法や対象地域などの詳細は、防音室レンタル「MCプラン」ウェブサイトを参照のこと。