今年の小倉牝馬Ｓ・Ｇ３を制したフェアエールング（牝５歳、美浦・和田正一郎厩舎、父ゴールドシップ）が、引退することが分かった。１１月１９日、ラフィアンターフマンクラブがホームページで発表した。今後はビッグレッドグループで繁殖入りする予定。

今年１月の第１回小倉牝馬Ｓは、シンティレーションと１着同着で初代女王となり重賞初制覇。その後は福島牝馬Ｓ２着、クイーンＳ３着と牝馬限定重賞で活躍した。１６日のエリザベス女王杯（９着）がラストランになった。通算成績は２１戦５勝。

和田正一郎調教師「エリザベス女王杯は消化不良の競馬ではありましたが、余力のあるうちに繁殖入りさせたかったです。ビッグレッドさんの貴重な血統で重賞ウィナーということで、いい子を出してくれれば。元気な状態で牧場に帰せます。寂しい気持ちもありますが、これだけ頑張ってくれてありがたかったです。昨年の福島記念から着を外さず、いい競馬をしてくれていました。子どももぜひやらせていただければと思っています。（ビッグレッドの）社長から『いい子から出たら』と言っていただけたし、ありがたく思っています」