【11/19〜24限定】「しまむら」裏起毛インナー330円＆フリース550円が破格。″暖房いらず″の冬支度は今が買いどき

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシより、2025年11月19日から24日まで買えるお得な商品を紹介します。

コートや寝具も破格すぎる...

今週は、「暖房に頼らない節電応援」と掲げた、あったかグッズが大集合。

冬のお出かけに欠かせない「裏起毛インナー・タイツ各種」や「手袋各種」は、330円とまさかのワンコイン以下。

柔らかな肌触りに動きやすさもバツグンな「フリースプルオーバー」や「くるぶし丈ボトムス各種」、季節感のある柄が豊富に揃った「掛けふとんカバー各種」などのアイテムも550円で販売。

さらに、「裏起毛フード付ワンピース」「ニットカーディガン」「帽子」が770円、「ブランドジャケット」「シューズ各種」「ルームウェア各種」が990円、「ブランドわた入り毛布各種」が2200円、「ダウンコート」が3300円で買えるなど、暖かさと日常使いしやすいデザイン性を併せ持つ、最強コスパな冬用アイテムが揃っていますよ。

なお、対象商品はいずれも数に限りがあります。

また、徹底的に防寒対策してこの冬を乗り越えたい、そんな人たちに注目してほしいのが、しまむらのプライベートブランド「CLOSSHI」のFIBER HEATシリーズ。

「裏地あったかパンツ各種」（3520円）や「ジップパーカ」（2189円）、「裏シャギーカーディガン各種」（1639円）といったウェアから、「腹巻付五分丈パンツ各種」（1089円）、「手袋・ハンドウォーマー各種」（1089円）、「ルームシューズ」（869円）といったインナー・小物類まで、豊富なラインアップ。家でも外でも、暖かく快適に過ごせそうです。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）