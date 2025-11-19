NHKの稲葉延雄会長が19日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出演者についてコメントした。

稲葉会長は「今年は放送100年、それから戦後80年という節目の年。そういう年の紅白だということ。大みそかという特別な日に歌を通じて様々な人たちがつながるひと時になればうれしいと思います。10月から始まったNHK ONEでも配信予定。様々な方法で楽しんでいただきたい」とコメント。「日本は主要国の中でも世界の東の端っこの方にある、そういう国。そこでは、世界に先駆けて年が暮れる、世界に先駆けて年が明ける、そういう地域であって、そこにある放送局であるNHKが紅白でもって、来年こそは平和に向けて、世界が前進するように、言ってみれば、そのために世界中がつながることが大事だというようなメッセージを多くの歌手の皆さんと一緒に、世界に向けてこう訴えていく、そういう番組になったらいいなと思っています」と期待を込めた。

出演歌手の顔ぶれについては「すべて立派な歌手の皆さんですので、盛り上がるのではないかと期待しています」と期待感を口にした。

同局は14日に今年の出場歌手、紅白両組で37組、特別企画で2組の計39組を発表。NFRUITS ZIPPER、ちゃんみな、M!LKら10組が初出場を決めた一方、年内でのグループ活動休止を発表しているPerfume、久保田利伸、堺正章、TUBE、岩崎宏美、布施明、ORANGE RANGEが復活。

旧ジャニーズ事務所のマネジメント業務などを引き継いだ「STARTO ENTERTAINMENT」所属アーティストからはKing&Princeの１組。同社では3年ぶりの登場となる。

また、出演を重ねていた星野源、山内惠介、Superfly、aiko、櫻坂46の名前はなかった。

紅白は例年、（1）その年の活躍（2）世論の支持（3）番組の企画・演出に合うか――の3点を軸に出場歌手を選定している。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。