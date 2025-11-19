「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１９日午後１時現在でフルッタフルッタ<2586.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



フルッタは前週末１４日を境にマドを開けて急落、大勢２段下げで株価は一気に半値水準に叩き込まれた。１３日に発表された２６年３月期上期（２５年４～９月）決算は営業利益が前年同期比２．７倍の２億５４００万円と好調を極めたが、通期業績予想の上方修正はなく、新株予約権の発行などによる株式価値の希薄化懸念なども重荷となり、目先利食い急ぎの動きを誘発した。信用買い残が高水準に積み上がるなか、貸株市場を経由した空売りなど仕掛け的な売りも反映され株価の下げがきつくなった。ただ、足もとでは売り一巡感から、ショートカバーに期待した買いが入り始めている。



出所：MINKABU PRESS